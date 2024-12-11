العالم اليوم - رسميا.. كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء، أن نسخة 2030 من كأس العالم ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف 3 دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، القرار بعد مؤتمر استثنائي.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وستبدأ نسخة المونديال عام 2030 بـ3 لقاءات في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ضمن الاحتفالات بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة للمونديال عام 1930 بأوروجواي، فيما تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا جميع المباريات الأخرى في تلك النسخة.

واستضافت أوروجواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل بينما تستضيف البرتغال وباراجواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وأصبحت المغرب ثاني دولة أفريقية تستضيف كأس العالم، بعد جنوب أفريقيا التي نظمت البطولة عام 2010.

في المقابل، حصلت السعودية على استضافة نسخة المونديال عام 2034، لتقام بذلك 3 نسخ لكأس العالم في الوطن العربي خلال الدورات الأربع الأخيرة للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى المنتخبات في العالم، بعد المغرب وكذلك قطر.