العالم اليوم - بيان من مصر بشأن استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية في سوريا

انتم الان تتابعون خبر بيان من مصر بشأن استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - أدانت مصر الأربعاء، قيام إسرائيل بشن هجمات جوية على البنية التحتية العسكرية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان:" تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا".

كما أدانت مصر "قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري".

وجددت القاهرة "رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية".

وتعتبر مصر هذه "الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم".

وحذرت من "المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئولياتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء، أنه دمر معظم القدرات العسكرية الاستراتيجية للنظام السوري السابق، في محاولة لمنع وقوع أسلحة متقدمة في أيدي قوى معادية.

وأفاد الجيش أن سلاح الجو والبحرية نفذا أكثر من 350 ضربة استهدفت "أهدافا استراتيجية" في سوريا منذ سقوط نظام الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع.