العالم اليوم - مخزونات الخام الأميركية تنخفض بأسبوع ونواتج التقطير ترتفع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 1.4 مليون برميل إلى 422 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 901 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.3 مليون برميل.

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.9 بالمئة في الأسبوع إلى 92.4 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 5.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.7 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 121.3 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 170 ألف برميل يوميا.