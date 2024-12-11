العالم اليوم - مع هذه الدول.. روسيا تؤسس تحالفا في قطاع الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر مع هذه الدول.. روسيا تؤسس تحالفا في قطاع الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا ستطور الذكاء الاصطناعي مع شركائها في مجموعة "بريكس" ودول أخرى، في محاولة لتحدي هيمنة الولايات المتحدة على هذه التقنية.

وأضاف بوتين في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بموسكو: "أنا واثق من أن التحالف الدولي لمؤسسات ومعاهد تطوير الذكاء الاصطناعي الوطنية في دول بريكس وبلدان أخرى مهتمة بالأمر سيعطي دفعة كبيرة لمثل هذا التعاون".

وأضاف "سنطلق هذا التحالف اليوم".

وقال بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إن شبكة تحالف الذكاء الاصطناعي الجديدة ستشهد شراكة بين مؤسسات ذكاء اصطناعي من الصين، التي تعد واحدة من أكبر قوتين في هذا المجال على مستوى العالم، ومن روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وكانت شركة "مايكروسوفت" الأميركية قد أعلنت قبل أيام إطلاق نسخة محدودة للمشاهدة فقط من أداة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت فيجن"، والتي تستطيع فهم الأسئلة المتعلقة بمواقع الإنترنت التي يزورها المستخدم باستخدام المتصفح مايكروسوفت "إيدج" والإجابة عليها.

ويمكن لأداة "كوبايلوت فيجن" التي يطورها برنامج "كوبايلوت لابس" الذي تستخدمه مايكروسوفت لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي، تحليل النصوص والصور التي تظهر على صفحات الإنترنت للإجابة على أسئلة مثل "ما هي وصفة هذه الوجبة التي تظهر على الصفحة؟".

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المستخدم يحتاج إلى الاشتراك في خدمة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت برو التابعة لمايكروسوفت وتكلف 20 دولارا شهريا، حتى يمكنه تجربة أداة "كوبايلوت فيجن".