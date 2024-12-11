اجتماع أوروبي خماسي فـي لندن لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية

لندن ـ ا.ف.ب: عقد وزراء داخلية خمس دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا ونيذرلاندز وبلجيكا اجتماعًا في لندن لتعزيز التعاون في مكافحة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية في أوروبا. وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنَّ هؤلاء الوزراء الذين يمثِّلون دول «مجموعة كاليه» يسعون خلال الاجتماع إلى «التوافق على مضاعفة جهودهم لكسر النموذج الاقتصادي لعصابات التهريب، وضمان إحالة المسؤولين عن هذه الأنشطة الخطرة إلى القضاء». وركَّز الاجتماع خصوصًا على «دور التدفقات المالية غير المشروعة»، وكذلك أيضًا على تبادل المعلومات الاستخبارية لمواصلة ملاحقة المهربين في أوروبا.

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