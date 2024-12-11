عشرات الشهداء فـي مجازر الاحتلال بغزة .. وجريمة جديدة ببيت حانون

تدمير 86% من القطاع وخسائر أولية بـ37 مليار دولار

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً عشرات الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال 24 ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي 50 شهيدًا و84 مُصابًا مع جريمة جديدة في بيت حانون، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44758 شهيدًا و106134 مُصابًا من السابع من اكتوبر 2023م.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق عائلة الكحلوت من خلال حزام ناري في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزَّة الليلة قبل الماضية، حيث أسفرت هذه الجريمة عن استشهاد أكثر من عشرين بينهم صالح أحمد الكحلوت وزوجته وابنه أحمد وابنه عبد الكحلوت وزوجته وابنه حامد الكحلوت وزوجته وثلاثة من أبنائه وابنه صابر الكحلوت وزوجته وأربعة من أبنائه.

كما استشهد محمود أحمد الكحلوت وزوجته وطفلتاه.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها للمنازل في بيت لاهيا ومُخيَّم جباليا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مقداد في حي الشيخ رضوان.

وشنَّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات غرب مدينة غزَّة دون الإعلان عن إصابات.

وسط القطاع

وارتقى ثمانية في قصف استهدف شقة لعائلة خليفة بمُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

واستشهدت طفلة متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها في قصف سابق استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وفي رفح تركزت عمليات هدم المنازل في حي الجنينة شرق المدينة.

من ناحية أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير نشره لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزَّة إن نسبة الدمار في القطاع وصلت إلى (86%)، فيما بلغت الخسائر الأوَّلية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية (37) مليار دولار.

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 9,905 مجزرة بشكل عام، و7,160 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية.

وأكد المكتب أن 1,410 عائلات فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,444 شهيدًا. و3,463 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرد واحد، وعدد أفراد هذه العائلات 7,934 شهيدًا.

وقال المكتب إن عدد الشهداء في غزَّة منذ بدء الحرب 55,758 شهيدًا ومفقودًا، مضيفًا أن 11,000 مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات.