الاستخبارات الخارجية الروسية : القوات الأوكرانية على حافة الانهيار

موسكو ـ د.ب.أ: أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن القوات المسلحة الأوكرانية «على حافة الانهيار».

وأكد ناريشكين أن «روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال ناريشكين، في مقابلة مع صحيفة «رازفيدتشيك» الروسية: «الوضع على الجبهة ليس في صالح كييف».

وأضاف: «المبادرة الاستراتيجية في جميع المناطق ملك لنا، ونحن قريبون من تحقيق أهدافنا، في حين أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار، ونظام زيلينسكي فقد الشرعية تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على التفاوض».

وشدد ناريشكين على أن «المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه».

ونوَّه إلى أن الغرب يخطط للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، ثم إجبار دول البلطيق وأوروبا الشرقية والألمان على القتال.