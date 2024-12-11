تايوان تقول إنها تواجه انتشارا بحريا ضخما من الصين

تايبيه ـ ا.ف.ب: أكَّدت تايوان أنها تواجه انتشارًا بحريًّا ضخمًا من الصين قرب مياهها، أكبر من ذاك الذي واجهته في أغسطس 2022 ردًّا على زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، لتايبيه. وقال مسؤول أمني كبير إن «حوالي 90» سفينة تنتشر في مياه بحر الصين الشرقي والجنوبي، وكذلك في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن القارة. وهذا العدد أعلى من ذلك الذي شارك في مناورات 2022، بحسب الناطقة باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي فانج. وفي أغسطس 2022، قامت بيلوسي بزيارة لتايوان ما أثار غضب بكين التي ردت بإرسال مقاتلات ومروحيات وسفن حربية، ونفذت «تدريبات هجومية ضد أهداف في البحر». والثلاثاء، أعلنت تايوان أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية، وذلك بعيد أيام من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينج تي وأدانتها بكين بشدَّة. وتأتي هذه التحركات الصينية فيما تستعدّ تايبيه لمناورات عسكرية صينية محتملة ردًّا على الجولة التي قام بها الرئيس التايواني في المحيط الهادئ.

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