العالم اليوم - بالتفصيل.. هذه الدول علقت طلبات اللجوء المقدمة من سوريين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - علقت دول أوروبية عدة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، بعد سيطرة المعارضة على دمشق وهروب بشار الأسد إلى روسيا.

وفيما يلي ما فعلته دول أوروبية: النمسا : أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية، الإثنين بوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وتعمل وزارة الداخلية على إعداد برنامج "إعادة وترحيل منظمين إلى سوريا".

: أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية، الإثنين بوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وتعمل وزارة الداخلية على إعداد برنامج "إعادة وترحيل منظمين إلى سوريا". بلجيكا : قالت المفوضية العامة للاجئين يوم الإثنين إنها ستعلق مؤقتا النظر في طلبات اللجوء، حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد.

: قالت المفوضية العامة للاجئين يوم الإثنين إنها ستعلق مؤقتا النظر في طلبات اللجوء، حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد. بريطانيا : قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الإثنين، إن البلاد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع.

: قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الإثنين، إن البلاد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع. كرواتيا : قالت كرواتيا، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين.

: قالت كرواتيا، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين. جمهورية التشيك: قالت وزارة الداخلية التشيكية، الإثنين، إن البلاد أوقفت البت في طلبات اللجوء نظرا للتغيرات التي طرأت على الوضع في سوريا، وتقدم 38 سوريا بطلبات للحصول على الحماية و37 آخرون بطلبات لتمديد الإقامة. الدنمارك : علقت الدنمارك النظر في الطلبات، الإثنين، وقالت إن السوريين الذين رُفضت طلباتهم بالفعل ومُنحوا مهلة محددة للمغادرة سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة الغموض الحالية.

: علقت الدنمارك النظر في الطلبات، الإثنين، وقالت إن السوريين الذين رُفضت طلباتهم بالفعل ومُنحوا مهلة محددة للمغادرة سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة الغموض الحالية. فنلندا : قالت هيئة الهجرة الفنلندية، الثلاثاء، إنها علقت التعامل مع 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين لديها حاليا.

: قالت هيئة الهجرة الفنلندية، الثلاثاء، إنها علقت التعامل مع 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين لديها حاليا. فرنسا : قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا.

: قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا. ألمانيا : قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، الإثنين، تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر.

: قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، الإثنين، تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر. اليونان : قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز"، الإثنين، إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري، مع عقد اجتماع مزمع الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة.

: قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز"، الإثنين، إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري، مع عقد اجتماع مزمع الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة. أيرلندا: أكد وزير العدل الأيرلندي لـ"رويترز"، الأربعاء، أن مكتب الحماية الدولية سيوقف مؤقتا إصدار القرارات النهائية في طلبات اللجوء من سوريين، بينما يظل الوضع في سوريا قيد المراجعة. إيطاليا : قالت الحكومة الإيطالية، الإثنين، إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين.

: قالت الحكومة الإيطالية، الإثنين، إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين. هولندا : قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر في مذكرة، الإثنين، إن أمستردام ستعلق لمدة 6 أشهر، البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا.

: قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر في مذكرة، الإثنين، إن أمستردام ستعلق لمدة 6 أشهر، البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا. النرويج : قالت سلطات الهجرة النرويجية، الإثنين، إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن تقابل بالرفض أو الموافقة في الوقت الحالي.

: قالت سلطات الهجرة النرويجية، الإثنين، إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن تقابل بالرفض أو الموافقة في الوقت الحالي. بولندا : قال نائب وزير الداخلية البولندي، الثلاثاء، إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية، حتى يتضح الوضع في سوريا.

: قال نائب وزير الداخلية البولندي، الثلاثاء، إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية، حتى يتضح الوضع في سوريا. السويد : أعلنت وكالة الهجرة السويدية، الإثنين، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية.

: أعلنت وكالة الهجرة السويدية، الإثنين، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية. سويسرا: قالت الحكومة السويسرية، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا إجراءات اللجوء بالنسبة للسوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع في البلاد بشكل أفضل.

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