العالم اليوم - ألمانيا تحذر من رحيل السوريين: لا غنى عنهم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تداعيات رحيل السوريين على سوق العمل الألماني، وذلك في النقاش الدائر ببرلين حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين بعد إطاحة حكم بشار الأسد.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قالت فيزر في برلين، الأربعاء: "ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين الذين يعملون هنا البلاد الآن".

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ما يهمنا هو أن نقدم للسوريين الذين يعيشون هنا ولديهم وظائف واندمجوا في المجتمع ولم يرتكبوا جرائم وأطفالهم يذهبون إلى المدارس، فرصة البقاء هنا والتواجد من أجل اقتصادنا".

وأكدت فيزر أنه ليس من الممكن بعد إجراء تقييم موثوق للوضع في سوريا بعد أيام قليلة من التغيير المفاجئ الذي حدث هناك.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرر، الإثنين، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص من سوريا مؤقتا بسبب التطورات المتسارعة هناك.

ومع ذلك، يمكن للوافدين الجدد تقديم طلبات لجوء، حسبما صرحت وزيرة الداخلية.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، وهو أيضا من الحزب الاشتراكي، أدلى بتصريحات مشابهة لتصريحات فيزر.

وأشار الوزير على منصة "إكس" إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري يعملون حاليا في ألمانيا، لافتا إلى أنهم "مندمجون بشكل كامل في المجتمع الألماني"، وأنه "لا غنى عنهم في تقديم الرعاية الصحية".