العالم اليوم - الخوذ البيضاء ترد على تقارير تسرب كيماوي بعد قصف إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - نفت منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني في سوريا، وجود أي تسرب لمواد كيميائية في موقع عسكري سابق للجيش السوري في منطقة القطيفة بريف دمشق الشمالي، بعد تداول أنباء عن ظهور سحابة صفراء في المنطقة عقب غارات جوية إسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أن الفرق المختصة بالكشف عن المواد الخطرة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واستخدمت أجهزة متطورة للكشف عن الأبخرة الكيميائية.

وأكدت قراءات الأجهزة عدم وجود أي أبخرة أو مواد كيميائية في الهواء أو الموقع.

وشددت الخوذ البيضاء على ضرورة عدم تداول معلومات غير موثوقة قد تثير الذعر بين المدنيين، داعياة وسائل الإعلام والأفراد إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.

ومع التصعيد الذي شهدته سوريا على مدار الأيام الماضية، كثفت إسرائيل غاراتها على جارتها، معبرة عن مخاوفها من أن تقع الأسلحة في يد جماعات متطرفة.

وشملت الهجمات الإسرائيلية مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا.

والثلاثاء أعلنت إسرائيل شن 480 هجوما على سوريا خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أنها دمرت معظم قدرات الجيش السوري.