العالم اليوم - التضخم السنوي بأميركا يوافق التوقعات ويرتفع لـ2.7% في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي بأميركا يوافق التوقعات ويرتفع لـ2.7% في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - ارتفع معدل التضخم السنوي في أميركا، خلال نوفمبر الماضي، بشكل طفيف، إلى 2.7 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، وذلك ارتفاعا من 2.6 بالمئة في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة، كما هو متوقع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في أكتوبر.

واستقر معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، في نوفمبر عند مستوى 3.3 بالمئة كما هو متوقع، كما استقر على أساس شهري عند 0.3 بالمئة.