العالم اليوم - بالفيديو.. مستودع أسلحة سري داخل منزل يعود لـ"ماهر الأسد"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لما قالوا إنه من مستودع أسلحة سري داخل منزل يعود لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأظهر الفيديو المتدوال عشرات الصناديق من الأسلحة والذخائر المخزنة تحت الأرض داخل منزل ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري. والأحد، نشرت المعارضة المسلحة السورية فيديو قالت إنه لسرداب وممرات سرية حصنت مداخلها بأبواب من الحديد تحت الأرض بمنزل ماهر الأسد. ولم يعرف حتى الآن مصير ماهر الأسد وإلى أين اتجه بعد سقوط حكم أخيه.

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