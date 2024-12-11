العالم اليوم - بينها كوكاكولا وبيبسي.. دعوى قضائية ضد شركات "تسبب الإدمان"

انتم الان تتابعون خبر بينها كوكاكولا وبيبسي.. دعوى قضائية ضد شركات "تسبب الإدمان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - رفع شاب أميركي دعوى قضائية ضد شركات أغذية، اتهمها بالعمل على تسويق منتجات استهلاكية تحتوي على مواد تساعد على الإدمان.

واعتبر برايس مارتينيز من ولاية "بنسلفانيا" الأميركية، الذي رفع دعوى ضد 11 شركة من بينها "كوكاكولا" و"بيبسي" و"مارس"، أن استهلاك مثل تلك المنتجات يؤدي إلى التسبب في أمراض مزمنة لدى الأطفال، حسب موقع "أكسيوس".

وقال مارتينيز (18 عاما) إن استهلاك تلك المنتجات "تسببت في إصابته بمرض السكري من النوع 2 ومرض الكبد الدهني غير الكحولي في سن 16 عاما"، وفقا لبيان من شركة المحاماة التي تمثل الشاب في القضية.

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة فيلادلفيا العامة، الثلاثاء، تزامنا مع تعهد فيه روبرت كينيدي جونيور، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، بمنع الأطعمة المصنعة من الوجبات المدرسية.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية روبرت كاليف، إنه يعتقد أن الأطعمة فائقة المعالجة ربما تسبب الإدمان، وفقا لوكالة "رويترز" التي كانت أول من أورد تقريرا عن الدعوى القضائية.

وردا على هذه الاتهامات، قالت سارة جالو من جمعية العلامات التجارية الاستهلاكية: "تلتزم الشركات بمعايير السلامة الصارمة القائمة على الأدلة التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء، لتقديم منتجات آمنة وبأسعار معقولة ومريحة يعتمد عليها المستهلكون كل يوم".

وأوضحت أن "محاولة تصنيف الأطعمة على أنها غير صحية لمجرد أنها معالجة، أو شيطنة الطعام من خلال تجاهل محتواه الغذائي الكامل، تضلل المستهلكين وتؤدي إلى تفاقم التفاوتات الصحية".