موسكو: روسيا نقلت بشار الأسد ”بطريقة آمنة للغاية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:28 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو نقلت بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

وأضاف "ريابكوف"، لشبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية: "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي".

وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد للمحاكمة، قال "ريابكوف": "روسيا ليست طرفًا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وفي وقت سابق، كشف الكرملين، أن قرار منح اللجوء في روسيا لبشار الأسد وعائلته اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين، موضحًا أن "مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بدون رئيس الدولة".

وكان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.

وبث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا".