العالم اليوم - جنرال موتورز ستنسحب من مشروع سيارات الأجرة الآلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - تعتزم شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الانسحاب من مشروع سيارات الأجرة الآلية وستتوقف عن تمويل وحدة كروز للسيارات ذاتية القيادة الخاسرة، بحسب ما أعلنت الشركة.

وبدلا من ذلك ستركز شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، على تطوير أنظمة مساعدة للسائق أوتوماتيكية جزئيا، مثل سوبر كروز، التي تتيح لقائدي السيارة رفع أيديهم عن عجلة القيادة.

وذكرت جنرال موتورز أنها ستخرج من مشروع سيارات الأجرة الآلية "نظرا للوقت الطويل والموارد الضخمة المطلوبة للارتقاء بالأعمال، فضلا عن تزايد التنافس في سوق سيارات الأجرة الآلية".

وقالت الشركة إنها ستجمع بين الفريق الفني لكروز مع فريقها للعمل على أنظمة متقدمة لمساعدة قائدي السيارات.