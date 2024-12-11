العالم اليوم - مسؤول روسي: نقلنا الأسد "بطريقة آمنة للغاية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:31 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بثت، يوم الثلاثاء، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة.

ويوم الاثنين، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لإن.بي.سي وفقا لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثلهذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حل الأمر".

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة،قال ريابكوف "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمةالجنائية الدولية".