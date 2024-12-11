العالم اليوم - الجيش الأميركي يصدّ هجوما جويا حوثيا في خليج عدن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:29 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوما شنته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، وذلك أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وفي منشور بمنصة إكس، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء عبور السفن للخليج الاثنين واليوم الثلاثاء.

وأضافت "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات، أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأميركية".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق من الثلاثاء إن الجماعة استهدفت ثلاث سفن إمداد أميركية، ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.