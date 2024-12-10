العالم اليوم - ليفربول يمضي بثبات نحو ثمن النهائي بفضل صلاح

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يمضي بثبات نحو ثمن النهائي بفضل صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - فاز ليفربول، الثلاثاء، على مضيفه جيرونا بهدف دون رد في افتتاح منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد بعد عرقلة دوني فان دي بيك لاعب جيرونا للكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول.

ورفع النجم المصري رصيده إلى هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم، واحتفل أيضا بهدفه رقم 50 في المسابقة الأوروبية ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يحقق هذا المعدل.

وبات صلاح أيضا أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في المسابقة القارية برصيد 6 أهداف متساويا مع ستيفن جيرارد.

كما ارتفعت مساهمة محمد صلاح إلى 28 هدفا في 22 مباراة بقميص فريقه في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في قمة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة، ليقترب بشدة من التأهل المباشر لدور الـ16، بينما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.

وبات الفريق الإسباني بحاجة لمعجزة وهدايا من المنافسين للحصول على مقعد مؤهل لملحق دور الـ16، حيث سيحل ضيفا على ميلان ثم يستقبل أرسنال في الجولتين السابعة والثامنة خلال يناير المقبل.

أما ليفربول سوف يستضيف ليل الفرنسي، وسيحل ضيفا على أيندهوفن الهولندي في الجولتين الأخيرتين.