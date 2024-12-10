نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعقد اجتماعها غدًا في الجامعة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعها الأول برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، يوم غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وبمشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأوضح البرلمان العربي في بيان له، أن الاجتماع يأتي في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ومحاولات التصفية التي تنفذها قوات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولتهم تصفية القضية وتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".