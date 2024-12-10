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البنتاغون يعلن إجراء أول تجربة اعتراض ناجح لصاروخ باليستي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط ​​المدى قبالة ساحل جزيرة غوام.

وقال البنتاغون في بيان: "نجحت وكالة الدفاع الصاروخي، بالتعاون مع شركاء في وزارة الدفاع، في اعتراض صاروخ باليستي في الوقت الفعلي للمرة الأولى".

وتم استخدام نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي Aegis، المتكامل مع رادار AN/TPY-6 ونظام الإطلاق العمودي، في الاعتراض، وخلال الاختبار، تم اعتراض صاروخ باليستي متوسط ​​المدى.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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