العالم اليوم - تباين في أسواق الخليج وسط ترقب لقرار الفائدة في أميركا

انتم الان تتابعون خبر تباين في أسواق الخليج وسط ترقب لقرار الفائدة في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - سجل السوق السعودي ارتفاعا، الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظلت على قوتها لكنها واصلت التراجع نوعا ما في نوفمبر.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على غير المعتاد في سبتمبر، ثم خفضها مرة أخرى 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" تتوقع الأسواق حاليا فرصة نسبتها 86 بالمئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

تحركات الأسهم

وزاد المؤشر السعودي بنسبة 0.8 بالمئة بدفعة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 وزيادة سهم عملاقة النفط أرامكو 1.2 بالمئة.

وكانت هيئة السوق السعودي المالية قد أعلنت الثلاثاء موافقتها على طرح شركة "الأهلي المالية" لوحدات "صنـدوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي "طرحا عاما.

وهبط مؤشر دبي 1.1 بالمئة، واختتم مؤشر أبوظبي جلسة التداول دون تغيير يذكر.

وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر القيادي للبورصة المصرية 1.3 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 1.5 بالمئة.