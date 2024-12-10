جراحة «ناجحة» للعاهل المغربي بعد إصابته بكسر فـي عظم العضد

الرباط ـ ا.ف.ب: أعلنت الرباط أنّ الملك محمد السادس خضع لعملية جراحية «ناجحة» بعدما أصيب بكسر في عظم العضد من جراء حادث سقوط «خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية».
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية في بيان صدر عن الفريق الطبي الملكي إنّه «خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية يوم الأحد» تعرَّض الملك «لسقوط أدّى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد». وأضاف البيان أنَّ «هذا الكسر تطلّب إجراء عملية جراحية تكلّلت بالنجاح». وبحسب البيان فإنَّ «هذه العملية أجريت بالمصحّة الملكية بالرباط». ولفتَ الأطباء في بيانهم إلى أنَّ الكتف اليسرى للملك «سيتمُّ تثبيتها لمدة 45 يومًا، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي». وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نهاية أكتوبر الماضي، ظهر العاهل المغربي متكئًا على عصا من جراء إصابته، وفق وسائل إعلام، بـ»عرق النسا». وبعد ما يقرب من شهر، نشرت وسائل إعلام محلية صورًا غير رسمية للملك وهو يسير دون عصا في شوارع باريس برفقة كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة.
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