كوريا الجنوبية: أمر بحظر سفر الرئيس والمعارضة تتهم الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلاب ثان»

سيئول ـ وكالات: قال رئيس هيئة التحقيق في الفساد في كوريا الجنوبية إنه أصدر أمرًا بحظر سفر الرئيس يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية. واتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبُّثه بالسُّلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان «مهما حاولوا تبرير ذلك إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري». وكان حزب سُلطة الشَّعب الحاكم قد عطَّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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