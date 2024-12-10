نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات تركية على تلة مشتنور جنوبي مدينة عين العرب شمالي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بغارات تركية على تلة مشتنور جنوبي مدينة عين العرب شمالي سوريا.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.