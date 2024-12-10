نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "النزاع لم ينته بعد".. رسائل تحذيرية من المبعوث الأممي إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل، داعيًا إلى وقف غاراتها الجوية وغزوها البري على الأراضي السورية، مشددًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974. وأكد بيدرسن أن الأمم المتحدة على اتصال مستمر بالإسرائيليين عبر قوات حفظ السلام في الجولان ومن خلال نيويورك لمتابعة تلك الانتهاكات عن كثب.

دعوة لتوحيد الفصائل السورية

وجه المبعوث الأممي رسالة مباشرة إلى الفصائل السورية محذرًا من أي نزاع داخلي قد يعيد إشعال الصراع بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن سوريا الآن في مفترق طرق، وأن توحيد الفصائل سيكون ركيزة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل. وأكد بيدرسن أن التغيير السريع على الأرض يتطلب رؤية مشتركة لتجنب الانقسامات.

الحفاظ على المؤسسات العامة وعودة اللاجئين

شدد بيدرسن على أهمية الحفاظ على المؤسسات العامة لضمان الاستقرار في سوريا، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستضاعف جهودها لتقديم الدعم الإنساني وتعزيز الإنعاش الاقتصادي. كما دعا إلى وضع ترتيبات انتقالية شاملة وممثلة لجميع أطياف المجتمع السوري لتسهيل عودة اللاجئين وتحقيق المصالحة الوطنية.

رسالة أمل للسوريين.. فرصة تاريخية للتغيير

وجه بيدرسن رسالة تفاؤل إلى الشعب السوري، مؤكدا أن أمامهم فرصة حقيقية لإعادة بناء بلدهم بدعم من المجتمع الدولي. وأشار إلى أن سوريا لديها إمكانيات كبيرة للخروج من الأزمة، لكن يجب أن يتم العمل بحذر لتجنب المخاطر، مطالبًا السوريين باستغلال الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية.

تعاون دولي لتحقيق العدالة والانتقال

اختتم بيدرسن رسائله بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي والسوري لإنجاح عملية الانتقال السياسي، مشيرًا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيًا وزيادة المساعدات الإنسانية لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي. وشدد على أن تحقيق العدالة وعودة اللاجئين يعتمد بشكل كبير على وحدة المجتمع الدولي ودعم جهود الأمم المتحدة لتثبيت الاستقرار في سوريا.