العالم اليوم - والد ووالدة أسماء الأسد.. تفاصيل من حياة لندن ووقت المغادرة

انتم الان تتابعون خبر والد ووالدة أسماء الأسد.. تفاصيل من حياة لندن ووقت المغادرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية جانبا من حياة والد ووالدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السابق بشار الأسد في لندن حيث ولدت.

وبحسب شهادات الجيران فإن والد أسماء طبيب القلب الشهير فواز الأخرس كان "يستمتع بالدردشات الودية مع الجيران قبل أن يصبح متعجرفا ومتحفظا بعد أن تزوجت ابنته من بشار الأسد".

كان الزوجان يعيشان في منزل أنيق ومتواضع في شمال أكتون، غربي لندن، حيث قاما بتربية أسماء قبل أن تعيش حياة مترفة كسيدة سوريا الأولى.

ويقول الجيران إن الزوجين سافرا جواً إلى موسكو قبل 10 أيام.

يتذكر محمد أكريم، صاحب مطعم أبو زاد، الذي يفتخر بأنه أقدم مطعم سوري في لندن، أن السكان المحليين كانوا يتبادلون الأحاديث الودية مع الأخرس قبل أن يتغير إلى الأسوأ عندما تزوجت ابنته من بشار الأسد.

وقال: "كان والدها ووالدتها يأتون إلى متجر ابن عمي، لكن ذلك توقف بعد أن تزوجت أسماء".

وتابع أكريم، واصفا موقف الطبيب المتعجرف بعد زواج ابنته: "لم تتمكن من التحدث معه لأنه كان يقول ابنتي متزوجة من بشار الأسد".

قال صاحب سوبر ماركت سوري في أكتون، والذي لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه: "لقد رأيت فواز الأخرس منذ حوالي 10 أيام وقال إنه كان مسافرا إلى الخارج لفترة من الوقت وأن زوجته كانت بالفعل خارج البلاد".

وقالت إحدى الجيران، التي تعرف العائلة منذ 30 عامًا ولكنها لم ترغب في الكشف عن اسمها، إن العقار كان فارغًا خلال الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن الأخرس وزوجته قد سافرا جوًا إلى روسيا للقاء ابنتهما وعائلتها.

وأضافت: "المنزل فارغ وسمعنا أنهم في الخارج. عادة ما يكونون موجودين ولكنهم يبقون بعيدًا عن الأنظار لأن هناك الكثير من السوريين الذين يعيشون هنا".

تاريخ أسماء الأسد

عندما كانت أسماء طفلة، التحقت بمدرسة عامة مرموقة، تبلغ رسومها حوالي 9000 جنيه إسترليني للفصل الدراسي قبل أن تتخرج في كينغز كوليدج لندن في عام 1996 بشهادة في علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي.

خلال فترة التسعينيات في لندن، أصبحت قريبة من الرئيس المستقبلي بشار الأسد، الذي انتقل إلى العاصمة في عام 1992 للتدريب كطبيب عيون.

لكن بعد عامين، توقفت طموحاته في اقتحام مهنة الطب في لندن بعد وفاة شقيقه الأكبر في حادث سيارة، وتم دفعه فجأة ليصبح الوريث الواضح لوالده حافظ، الذي حكم سوريا منذ عام 1971.

تم استدعاء بشار الأسد، المهتم أكثر بالتكنولوجيا والطب، للعودة إلى وطنه.

وبعد تدريب عسكري سريع، ترقى من نقيب إلى عقيد في ثلاث سنوات، أصبح بشار مستعدا لخلافة والده.

وعندما توفي حافظ في يونيو 2000، أبقى بشار أسرة الأسد مستمرة، ففاز بـ97 بالمئة من الأصوات وتولى منصب الرئيس.

مهنة أسماء المصرفية، التي بدأت في شركات كبرى بما في ذلك دويتشه بنك وجيه بي مورغان، توقفت بشكل كبير عندما بدأت حياة جديدة، وتزوجت من بشار الأسد في نفس العام الذي تولى فيه السلطة.