تظاهرات لأهالي المحتجزين أمام مقر محاكمة نتنياهو في تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تظاهر أهالي المحتجزين في غزة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، تزامنًا مع إدلاء رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشهادته في قضايا فساد متهم بها.

وصل رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى مقر محاكمته في تل أبيب اليوم الثلاثاء، للمثول أمام المحكمة، للمرة الأولى في اتهامات بالفساد.

وأفادت مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وصل إلى المحكمة في تل أبيب اليوم الثلاثاء للمثول أمامها للمرة الأولى في اتهامات بالفساد.

قبل يوم من مثوله المقرر أمام القضاء، قدّم 12 وزيرًا من المجلس الوزاري السياسي والأمني رسالة تطالب بتأجيل شهادة نتنياهو. وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى إدارة المحاكم والمستشار القانوني للحكومة، أن إجبار رئيس الوزراء على المثول أمام المحكمة ثلاث مرات أسبوعيًا في ظل الوضع الأمني الراهن يشكل خطرًا على المصالح الوطنية، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأكدت الرسالة أن الحرب المستمرة في غزة، إلى جانب التصعيد مع حزب الله اللبناني، وتطورات الأوضاع في سوريا، تتطلب تفرغًا تامًا من نتنياهو لإدارة الأزمات الأمنية. وطالب الوزراء بتعديل جدول المحاكمة وإعطاء الأولوية للاستقرار الوطني، معتبرين أن السلوك الحالي للجهاز القضائي يمثل "تجاهلًا للأولويات الوطنية".