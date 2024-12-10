العالم اليوم - جراحة عاجلة لرئيس البرازيل بعد "نزيف دماغي"

انتم الان تتابعون خبر جراحة عاجلة لرئيس البرازيل بعد "نزيف دماغي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - خضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ 79 عاما لعملية جراحية ليل الإثنين الثلاثاء بعد إصابته بـ"نزيف دماغي".

وأعلن المستشفى السوري اللبناني في ساو باولو، الثلاثاء، أن الرئيس البرازيلي في وضع جيد.

وبحسب بيان للمستشفى نشر على حساب لولا في إنستغرام: "جرت العملية من دون مضاعفات"، موضحا أن النزف مرتبط بالحادثة التي تعرض لها لولا في 19 أكتوبر في منزله.

وأصيب الرئيس الذي عاد إلى السلطة عام 2023، في مؤخر الرأس بعد سقوطه في المرحاض ما اضطره للخضوع لسلسلة من الفحوص وإلغاء رحلته إلى روسيا لحضور قمة البريكس.

وأُدخل لولا مساء الإثنين، المستشفى السوري-اللبناني "للخضوع للتصوير بعدما شعر بصداع، أظهر الرنين المغناطيسي وجود نزف داخل الجمجمة"، وفق ما أفادت المؤسسة الطبية.

ولاحقا "خضع لعملية حج القحف لتصريف الورم الدموي"، بحسب البيان.

وتابع المستشفى "في الوقت الراهن، الرئيس في وضع جيد، وهو تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة".

ومن المقرر صدور بيان لاحق بشأن تطور حالة الرئيس الصحية وعقد مؤتمر صحفي لفريقه الطبي، الثلاثاء.