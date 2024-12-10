العالم اليوم - استغلت ما يجري.. إسرائيل تدمر الجيش السوري "بحرا وجوا"

انتم الان تتابعون خبر استغلت ما يجري.. إسرائيل تدمر الجيش السوري "بحرا وجوا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - استغلت إسرائيل حالة الاضطراب الجاري في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد وشنت عمليات عسكرية واسعة بهدف تدمير قدرات الجيش السوري على نطاق واسع.

وذكر مراسل دوت الخليج أن سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية عملية وصفت بالاستراتيجية وواسعة النطاق ضد البحرية السورية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد دمرت البحرية الإسرائيلية عددا كبيرا من السفن في مينائي البيضا واللاذقية بالاضافة إلى مخازن صواريخ بحر بحر. ووفق مسؤولين أمنيين في إسرائيل فإن الهدف من العملية هو "منع وقوع القدرات والمعدات العسكرية في أيدي عناصر وصفتها بالمعادية". يأتي هذا ضمن عملية واسعة النطاق دمر خلالها سلاح الجو الإسرائيلي قواعد وطائرات سورية كطائرات طراز ميغ 29 وسوخوي ومروحيات في قواعد في جميع أنحاء سوريا. كما تم تدمير الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات وصواريخ أرض جو وصواريخ جو جو وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ استراتيجية مضادة للطائرات في دمشق ومحيطها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر استغلت ما يجري.. إسرائيل تدمر الجيش السوري "بحرا وجوا" .. في رعاية الله وحفظة