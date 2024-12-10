العالم اليوم - إسرائيل على أبواب دمشق.. ونفي لمغادرة "المنطقة العازلة"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل على أبواب دمشق.. ونفي لمغادرة "المنطقة العازلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - توغل الجيش الإسرائيلي عسكريا في سوريا، الثلاثاء، لمسافة تصل إلى نحو 20 كيلومترا جنوب غرب دمشق وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.

وأوضح مصدر أمني ​​سوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

من جانبه، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المتحدث "هذا غير صحيح، القوات لم تغادر المنطقة العازلة".

وفي السياق، أفادت مصادر بأن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية ولم تُبدِ الولايات المتحدة معارضة، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

كما نقلت الهيئة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن أن التحرك في سوريا "مؤقت وتكتيكي".

وتواصل إسرائيل عمليات التوغل البري للستيلاء على المنطقة العازلة التي تفصلها عن سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الأحد.

من جانبها، اعتبرت إيران أن دخول القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان "انتهاكا" للقانون.