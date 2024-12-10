العالم اليوم - الذهب يواصل مكاسبه بعد تعهد الصين بمزيد من التحفيز

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:27 صباحاً - واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الثلاثاء، بدعم من تعهد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم بزيادة التحفيز للمساعدة في دعم النمو الاقتصادي، في حين يترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2693.50 دولار.

وسجل الذهب أمس الاثنين أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني عمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر.

ويترقب المتداولون حاليا بيانات التضخم الأميركية لشهر نوفمبر بعد أن عزز تقرير للوظائف صدر الأسبوع الماضي وجاء أقوى من المتوقع فرص خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 89.5 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر.

ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.02 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 972.25 دولار.