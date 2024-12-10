العالم اليوم - تباطؤ نمو الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ نمو الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - تراجعت وتيرة نمو الصادرات الصينية، في حين سجلت الواردات تراجعا غير متوقع في نوفمبر الماضي بحسب البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات مكتب الجمارك الصيني نمو الصادرات خلال نوفمبر بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل نموها بمعدل 12.7 بالمئة خلال أكتوبر. كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة في نوفمبر.

في الوقت نفسه تراجعت واردات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.9 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.3 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 2.3 بالمئة في الشهر السابق.

ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضا تجاريا خلال نوفمبر بقيمة 97.44 مليار دولار مقابل 95.27 مليار دولار في أكتوبر، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 94 مليار دولار.