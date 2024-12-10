العالم اليوم - شي: الصين لديها ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو لهذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء إن الصين لديها ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام ومواصلة لعب دور المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في العالم.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية الصينية، أضاف شي أنه يأمل أن تعمل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، مع الصين.

وقال لرؤساء منظمات اقتصادية دولية كبرى يزورون الصين إنه لن يكون هناك منتصرون في حروب الرسوم الجمركية والتجارة والتكنولوجيا.

وأطلق ترامب حربا تجارية مع الصين خلال فترة ولايته الأولى منتقدا خصوصا ما قال إنه سرقة ملكية فكرية وغيرها من الممارسات "غير العادلة".

وتعهد فرض رسوم جمركية أعلى على الصين بعد تنصيبه الشهر المقبل رئيسا للولايات المتحدة، في حين أن التعافي الاقتصادي في الصين يواجه صعوبات بعد جائحة كوفيد.

وتسعى بكين لتحقيق نمو سنوي يبلغ حوالي 5 بالمئة هذا العام، رغم تباطؤ الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات البطالة وأزمة قطاع العقارات.