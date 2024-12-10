العالم اليوم - التضخم في مصر يهبط بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في مصر يهبط بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات مسجلا 25.5 بالمئة، نزولا من 26.5 بالمئة في أكتوبر، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

وكان استطلاع لوكالة رويترز أظهر قبل أيام أن متوسط توقعات المحللين يشير إلى نزول التضخم في نوفمبر إلى 26.4 بالمئة فقط.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فإن التضخم الشهري سجل 0.5 بالمئة في نوفمبر، مع تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9 بالمئة عن الشهر السابق.