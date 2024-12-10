الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى للتواصل مع الفصائل السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إيجاد سبل للتواصل مع الفصائل السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد، وتتواصل مع شركاء في المنطقة مثل تركيا للمساعدة في بدء دبلوماسية غير رسمية.

وفي حديثه خلال إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن واشنطن لديها عدد من الطرق للتواصل مع مجموعات مختلفة، بحسب "رويترز".

وقال ميلر "شاركنا في هذه المحادثات على مدى الأيام القليلة الماضية. وشارك الوزير أنتوني بلينكن نفسه في محادثات مع دول لها نفوذ داخل سوريا، وسنواصل القيام بذلك".

وقال ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية وتحدث مع زعماء بالمنطقة وتحدث مرتين خلال الأيام الأربعة الماضية مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وعندما سئل ميلر عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى التواصل مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، رفض الرد لكنه لم يستبعد ذلك أيضًا.

وقال ميلر "نعتقد أن لدينا القدرة على التواصل بطريقة أو بأخرى، مباشرة أو غير مباشرة، مع جميع الأطراف ذات الصلة".