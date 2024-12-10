العالم اليوم - مكان الألم في البطن.. ماذا يقول عن صحتك؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:25 صباحاً - لطالما كان مكان الألم في البطن مثيرا لكثير من التساؤلات والاحتمالات بشأن الحالة الصحية للشخص.

فألم البطن هو المصطلح الأكثر شيوعًا للأعراض المرضية التي تُصيب جدار البطن أو الأعضاء الموجودة داخل البطن. وتتحدد طبيعة آلام البطن ومكان آلام البطن ومدة استمرار وأوقات حدوث ألم البطن بحسب المصدر الذي يُسبب ظهور آلام البطن ووفقًا لنوعية المرض فيه، ولذلك كل ألم بطن يلزم المراجعة والتشخيص وتقديم العلاج المناسب، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية. إليك ما يعنيه مكان ألم البطن وأفضل طرق لتخفيفه: الألم في الجزء العلوي الأوسط قد يكون الألم أسفل القفص الصدري علامة على الارتجاع الحمضي (حرقة المعدة) ويحدث ذلك عندما لا يعمل العضو المسؤول عن نقل الطعام من المريء إلى المعدة بشكل صحيح.

تشمل الأعراض الأخرى طعما حامضا في الفم، والسعال المتكرر، والبحة في الصوت، ورائحة الفم الكريهة. ويتم العلاج عادة باستخدام مضادات الحموضة.

إذا كانت حرقة المعدة تحدث بشكل متكرر أو لم تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات، فعليك زيارة الطبيب. الألم في الجزء العلوي الأيمن قد يكون الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن ناتجا عن حصوات المرارة.

عندما تكون الحصوات محاصرة داخل القناة الصفراوية، يمكن أن تتسبب في ألم مفاجئ يستمر عادة لمدة تصل إلى 5 ساعات.

الأعراض الرئيسية لهذا الحالة الصحية هي ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالغثيان والتعرق وفقدان الشهية، واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان) وانتفاخ في البطن.

إذا استمر الألم أو أصبح شديدا، من الأفضل زيارة الطبيب، حيث أنه إذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى عدوى خطيرة وتسمم الدم وهو رد فعل يهدد الحياة للعدوى. الألم في أسفل الظهر الأيمن يشير الألم في أسفل الظهر إلى حصوات الكلى أو عدوى الكلى.

يمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة جدا وتسبب الألم والغثيان والتقيؤ والحمى. وعادة ما يخرج الناس هذه الحصوات من دون أي إزعاج.

يمكن أن تسبب حصوات الكلى الأكبر حجما التهابات أو توقف الكلى عن العمل إذا تركت دون علاج. كما يمكن أن تكون عدوى الكلى خطيرة جدا أيضا.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتسبب في تلف الكلى أو تسمم الدم وحتى الموت. ولذلك، إذا لم يختف الألم في غضون بضع أيام ولم تعمل مسكنات الألم على تخفيفه، فإنه من الضروري زيارة الطبيب. الألم في أسفل البطن الأيمن يكون الألم المستمر في أسفل البطن الأيمن علامة على التهاب الزائدة الدودية، وهي عضو متصل بالأمعاء الغليظة.

يبدأ الألم عادة حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن. وقد تفقد شهيتك، وتشعر بالغثيان، وتصاب بالإمساك أو الإسهال.

إذا استمر الألم، يجب التوجه إلى الطوارئ لأن التهاب الزائدة الدودية يتطلب جراحة لإزالته، حيث أنه إذا لم يتم علاجه يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية وتسبب التهابات تهدد الحياة. الألم في الجزء السفلي الأوسط يكون الألم في هذه المنطقة ناتجا عن التهاب المسالك البولية ( UTI ). وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالحرقان أثناء التبول.

). وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالحرقان أثناء التبول. إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية، فمن المحتمل أن تشعر بحرقان عند التبول وقد تكون رائحته كريهة.

في بعض الحالات، يمكن أن يشفى التهاب المسالك البولية البسيط من تلقاء نفسه إذا تم شرب الكثير من الماء. ولكن في حالات أخرى، يحتاج المريض إلى تناول مضادات حيوية.

إذا كانت الأعراض تزداد سوءا أو لا تتحسن خلال يومين، حتى مع شرب المزيد من الماء، فيجب زيارة الطبيب. الألم في منتصف البطن يكون هذا الألم ناتجا عن الغازات المحتبسة أو متلازمة القولون العصبي ( IBS )، وهو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي.

)، وهو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي. يتسبب في أعراض مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال أو الإمساك. ويمكن تخفيف الألم بتغيير الوضعية أو تدليك البطن بلطف.

يمكن إجراء تغييرات في النظام الغذائي بما يتماشى مع هذه الحالات الصحية، ويجب زيارة الطبيب إذا كان الألم مستمرا أو غير قابل للتحمل.

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