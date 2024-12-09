الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:33 مساءً - أكد جيش الاحتلال، أن مقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن أربعة من جنوده قُتلوا في جنوب لبنان، في أول حادث من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار قبل 12 يوما حيز التنفيذ.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الجنود الـ4 قتلوا في انهيار نفق كانوا بداخله إثر تفجيره، مشيرا إلى أن عملية انتشالهم استغرقت 12 ساعة.

وأضاف أن الجنود الأربعة من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها و"سقطوا أثناء القتال" السبت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود الأربعة دخلوا نفقا سبق أن فخخته قوة إسرائيلية وانهار عليهم.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود الأربعة قتلوا في "حادث عملياتي" أمس الأحد، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إنهم قتلوا أمس داخل نفق في جنوب لبنان، وجاري التحقق من أن أنهم قتلوا بسبب حادث عملياتي.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فقالت إن العسكريين الإسرائيليين الأربعة هم أول من يُقتل في لبنان منذ وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن الغارات الإسرائيلية على قريتين في الجنوب أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، في أحدث تحديات محتملة لوقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، والذي تم تطبيقه منذ أقل من أسبوعين.