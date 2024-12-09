العالم اليوم - بالفيديو.. العثور على "الباب المخفي" في سجن صيدنايا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. العثور على "الباب المخفي" في سجن صيدنايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عثور مجموعة من الشباب على باب السجن السري تحت معتقل صيدنايا سيئ السمعة في ريف دمشق.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي عكس حالة فرح الشبان والجهات المهنية الباحثة عن الباب منذ السبت للوصول إلى معتقلين احتجزهم النظام السوري تحت الأرض.

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة على سجن صيدنايا بعد بدء دخولها إلى العاصمة السورية دمشق قبيل إعلان سقوط بشار الأسد.

وأفرجت الفصائل المسلحة عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجن، لكن المعلومات تحدثت أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.

وكان عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري عمار السلمو قد قال في لقاء مع "دوت الخليج": "بالنسبة لسجن صيدنايا، أرسلنا فرقا من حمص وحماة وحلب ويعملون بأجهزة قادرة على اختراق الجدران وحاولنا فتح بعضها".