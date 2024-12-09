العالم اليوم - نتنياهو يستعرض إنجازاته للتأثير في محاكمته

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يستعرض إنجازاته للتأثير في محاكمته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - خلال كلمة مباشرة مساء الإثنين، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يستعرض عددا من إنجازاته وكأنه يسعى للتأثير في محاكمته، التي سيدلي فيها، غدا الثلاثاء، لأول مرة بشهادته.

وقال نتنياهو: "كما وعدت نحن نغيّر الشرق الأوسط"، مضيفا "لو استجبنا للضغوط لوقف الحرب لما حققنا إنجازاتنا بقتل السنوار ونصر الله وغيره".

وتابع: "اغتيال نصر الله كان نقطة تحول فاصلة.. قطعنا ذراع إيران وندمّر بقايا القدرات العسكرية لحماس في غزة ونعمل على إعادة المختطفين".



وأكد أن "عزلة حماس في أعقاب سقوط الأسد تفتح الباب أمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

لكنه عاد ليضيف أنه "من السابق لأوانه قول ما إذا كانت مساعي التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ستكلل بالنجاح".

وأبرز رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم إعطاء "الأوامر بالسيطرة على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة"، مشددا على أن هضبة الجولان المحتلة ستبقى إسرائيلية "إلى الأبد".

نتنياهو يدلي بشهادته تحت الأرض

من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته، الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، في خطوة محورية بالإجراءات القضائية المطولة التي تأتي في الوقت الذي يشن فيه حربا في غزة، ويواجه مذاكرات اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.