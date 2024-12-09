العالم اليوم - البنتاغون: وجهنا رسالة لداعش بشأن التطورات في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - توعدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الإثنين، بـ"سحق" تنظيم داعش الإرهابي في حال "حاول استغلال التطورات الراهنة في سوريا".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، ردا على سؤال لـ"دوت الخليج" خلال مؤتمر صحفي: "استخدمنا قاذفات الـB52 ضد داعش لتوجيه رسالة لهم بأننا سنسحقهم إذا حاولوا استغلال التطورات في سوريا".

وفيما يخص هيئة تحرير الشام، فأوضحت سينغ: "ما نزال نعتبر أن هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بحسب تقييمنا، ورفعها عن لائحة الإرهاب هو قرار سياسي".

وأضافت: "لدينا أجهزة توصل رسائلنا عبر وسطاء إلى هيئة تحرير الشام، لكن لا نتصل بهم مباشرة".

وتابعت: "قلقون من سقوط أسلحة كيميائية في أيدي جماعات سورية قد تستخدمها ضدنا أو ضد شركائنا في المنطقة".

وأبرزت: "القوات الروسية ما تزال في سوريا ولم نرصد اي تغيير في حجمها".

وأردفت قائلة: "أمام السوريين فرصة لبناء دولة لكننا نرى الكثير من الريبة حيال الفترة المقبلة.. نحن نرصد ونراقب تحركات الفصائل المسلحة في سوريا عن قرب".