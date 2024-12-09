العالم اليوم - لأول مرة منذ 2006.. ميسي خارج تشكيلة العام للاعبين المحترفين

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ 2006.. ميسي خارج تشكيلة العام للاعبين المحترفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:18 مساءً - غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة العام التي أعلنها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، الإثنين، لأول مرة منذ 2006، بينما ضمت القائمة 6 من لاعبي ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا و4 من مانشستر سيتي.

وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور على حساب اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.

وكان جود بلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات برصيد 11176.

وكسر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هيمنة ريال مدريد ومانشسترسيتي على تشكيلة هذا العام.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين لهذا العام: