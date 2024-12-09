حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - تستضيف موسكو اليوم الاثنين فعاليات منتدى المناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا والإمارات الهادف لتعزيز التعاون بين هذه المناطق.

موسكو تستضيف منتدى المناطق الاقتصادية الروسية والإماراتية



وينظم الحدث في فندق "لوتي" (Lotte) موسكو، بحسب بيان نشرته مؤسسة "روس كونغرس" الروسية.

ويتضمن برنامج أعمال المنتدى مناقشة آفاق تطوير علاقات التعاون والاستثمار من خلال تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في روسيا والإمارات.

وينظم الحدث من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا.

وتربط روسيا والإمارات علاقات استراتيجية، ووفقا لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف فقد ارتفع حجم التجارة البينية بين روسيا والإمارات في العام الماضي إلى مستوى قياسي تجاوز 10 مليارات دولار.