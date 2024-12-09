فرنسا تعرب عن دعمها للانتقال السياسي في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن دعم بلاده عملية الانتقال السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن باريس ستوفد مبعوثًا دبلوماسيًا خاصًا إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، "إن ما حدث في سوريا يمثل هزيمة مذهلة لروسيا، نظرًا لأن موسكو قد تفقد القدرة على الوصول إلى أصولها العسكرية في سوريا".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.

وبث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا".