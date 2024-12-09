الجيش الروسي يقضي على 200 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 200 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة بمقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة خسائر قوات كييف هناك 39460 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات فيكتوروفكا، غيفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفو إفانوفكا، سفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات إسكاندرية، كازاتشايا لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيجني كلين، تشيركاسي، بوريتشنويه، باسوفكا، بيلوفوديه، فيسيلوفكا، جورافكا، ميروبوليه، بافلوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 200 عسكري، ودبابتين و8 مدرعات ومركبتين و3 مدافع.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 39460 فردا و234 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و72 محطة حرب إلكترونية و17 محطة رادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.