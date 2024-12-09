العالم اليوم - قضية تجسس تهز إسرائيل.. "الشين بيت" أعلنت التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر قضية تجسس تهز إسرائيل.. "الشين بيت" أعلنت التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" والشرطة عن اعتقال شخص مدني إسرائيلي من مدينة نوف هجليل الشمالية، للاشتباه في تنفيذه مهام لصالح إيران، وهي القضية الأحدث ضمن سلسلة من قضايا التجسس.

وفي بيان صادر عن "الشين بيت"، أفاد بأن المشتبه به، أرتيوم زولوتاريف (33 عامًا)، تم اعتقاله في نوفمبر الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع مسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام أمنية في إسرائيل بناءً على تعليمات منهم، وذلك مقابل مبالغ مالية.

ووفقًا للبيان، قام زولوتاريف بكتابة شعارات ضد الحكومة في عدة مدن إسرائيلية، منها نوف هجليل، حيفا، ومجدال هعيمك، بالإضافة إلى إضرام النار في سيارة في مدينة حيفا.

كما أشار الشين بيت إلى أن زولوتاريف تلقى 2800 دولار بالعملة المشفرة لقاء تنفيذ هذه المهام.

وكان زولوتاريف قد أضرم النار في السيارة في حيفا بناءً على طلب من أحد الأفراد الإيرانيين، الذي كان يوجهه، مقابل 2000 دولار.