العالم اليوم - نائب عن حزب الله: ما يجري في سوريا تحول كبير وخطير وجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، حسن فضل الله، الإثنين، إن "ما يجري في سوريا تحول كبير وخطير وجديد".

وذكر فضل الله، خلال حفل تكريمي: "ما حصل أمر كبير جدا ولا أحد يستطيع التخفيف من تأثيراته".

وأضاف: "كل ما يجري في سوريا على خطورته لا يمكن أن يضعفنا، نحن أبناء هذه الأرض وهذا البلد، وكما كان يقول حسن نصر الله -الأساس هناك هو الجيش السوري والقيادة السورية والدولة السورية، ونحن عنصر مساعد-".

وتابع: "عندما كانت هناك إمكانية للمساعدة ساعدنا، الآن وضع سوريا المستقبلي والتطورات فيها والتحالفات الداخلية والمشاكل الداخلية وما سيحصل نتركه لوقته ولا يستعجل أحد بالحكم على الأمور، ولننظر المسار وإلى ما ستؤول إليه".

وأوضح فضل الله: "لكن نحن نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نواجه التحديات وكيف نتجاوز الصعاب مهما كانت، وقد مررنا في تاريخنا بتجارب أصعب وأمرّ وتجاوزناها وبقي هذا الجبل العاملي وبقيت هذه البيئة على امتداد مساحة الوطن".

وتأتي تصريحات فضل الله بعدما وصلت الفصائل المسلحة إلى دمشق، وأطاحت بحكومة الرئيس بشار الأسد.