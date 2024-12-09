العالم اليوم - سندات لبنان الدولية الدولارية ترتفع بعد الإطاحة بالأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - ارتفعت السندات اللبنانية الدولية المقومة بالدولار، الاثنين، بعد أن أطاحت المعارضة في سوريا بالرئيس بشار الأسد.

وجاء ارتفاع السندات بدعم من توقعات بأن الأحداث يمكن أن تُضعف جماعة حزب الله في لبنان وتحدث تغييرا في البلاد.

وارتفعت السندات المستحقة في عام 2031 نحو 0.75 سنت، إلى 11.59 سنت، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.