عاجل:- الولايات المتحدة قد تزيل هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة قد تفكر في إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.

تهدف هذه الخطوة المحتملة إلى تعزيز التعاون مع الهيئة بهدف استقرار الوضع في سوريا، في خطوة قد تكون محورية في سياق التطورات الأخيرة في المنطقة.

تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

تُصنف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية.

ورغم هذا التصنيف، يبرز الآن الحديث عن إمكانية تغيير هذا التصنيف في المستقبل لتسهيل التعاون في الملف السوري، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة.

مكافأة للقبض على الجولاني

في عام 2018، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل القبض على زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني. وكان الجولاني قد انتقد تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية، واصفًا هذا التصنيف بأنه "سياسي في الأساس وغير دقيق".

وأشار إلى أن بعض الممارسات المتطرفة تسببت في انقسام بين الهيئة والجماعات المتشددة، كما أكّد أنه لم يشارك شخصيًا في الهجمات ضد المدنيين.

سقوط النظام السوري

في سياق آخر، تمكنت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام من الإطاحة بالنظام السوري، في وقت أعلن فيه الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد منح حق اللجوء في روسيا له ولعائلته لأسباب إنسانية.

وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية، تم التأكيد على أن الأسد قرر ترك منصبه الرئاسي وترك البلاد، حيث تم نقل السلطة بشكل سلمي كما أُشير في البيان الروسي.