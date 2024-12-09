العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، الاثنين، بقيادة شركات التعدين والسلع الفاخرة وصناعة السيارات بعد مؤشرات على تدابير تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة متجها إلى تسجيل مكاسب لجلسة ثامنة على التوالي.

وارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات شديدة التأثر باقتصاد الصين 1.6 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفعت أسهم كل من إل.في.إم.إتش وريتشمونت للسلع الفاخرة بأكثر من اثنين بالمئة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن الصين ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية معتدلة التيسير العام المقبل إلى جانب تدابير تحفيزية أخرى.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي تصدر يوم الأربعاء للتكهن بوتيرة خفض أسعار الفائدة المحتملة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.

ومن بين أسهم الشركات ارتفع سهم بانكو بي.بي.إم اثنين بالمئة بينما تراجع سهم يونيكريديت 0.9 بالمئة بعد أن قال كريدي أجريكول إنه بصدد زيادة حصته في بانكو بي.بي.إم.

وهوى سهم شركة هيلو فريش الألمانية لتجهيز الوجبات 8.2 بالمئة إذ أشار المتعاملون إلى تقرير حول تحقيق أمريكي بشأن اتهامات بتشغيل عمالة من الأطفال.

وقفز سهم كمبيو جروب ميديكال بنحو 30 بالمئة بعد أن قالت الشركة الألمانية المتخصصة في البرامج الإلكترونية للرعاية الصحية إنها في محادثات متقدمة لصفقة استحواذ من سي.في.سي كابيتال بارتنرز مقابل سعر محتمل 22 يورو (23.24 دولار) للسهم.